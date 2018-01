Zavřená byla i Socha svobody. V USA už se dohodli na rozpočtu!

Americké úřady by měly znovu začít fungovat, demokraté a republikáni se dohodli na dalším dočasném rozpočtu. Spojené státy mají mezitím za sebou první pracovní den, kdy mnoho úřadů a institucí zůstalo zavřené. Mimo jiné třeba linka do Bílého domu. Dotklo se to ale i turistů, národních parků a slavných památek a muzeí.