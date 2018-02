Zázrak! Dívka prošla menopauzou, po 19 letech otěhotněla

Amanda Lewisová žije v anglickém Nuneatonu poměrně normálním životem. Pracuje jako fitness instruktorka a učitelka pole dance. Už podruhé ale její fotka obletěla světová média. Její příběh totiž připomíná filmovou tragikomedii, píše portál Daily Mirror.

Už v jedenácti letech Amanda prodělala menopauzu. Menstruaci prý měla jen půl roku, poté přibrala desítky kilo a měla časté změny nálad. Jednoho dne ji matka našla v pokoji, jak nekontrolovatelně pláče na posteli, a tak ji konečně vzala k lékaři.

Zpráva, kterou si Amanda u gynekologa už v dětství musela vyslechnout, byla zdrcující. Tvrdil, že nikdy nebude moci mít děti. Amanda se proto se svým osudem začala smiřovat. Když ale poznala současného partnera Toma Hilla, odmítla se vzdát.

"Opravdu jsem se bála mu to říct, ale on byl skvělý. Řekl, že to můžeme vyřešit jinak, až na to přijde, a ať se nebojím," prozradila Amanda v pořadu Lorraine na stanici ITV. A "přišlo na to" před několika měsíci. Amanda podstoupila umělé oplodnění - lékaři použili vajíčko dárkyně a Tomovo sperma.

"Už když jsem se rozhodla to zkusit, věděla jsem, že šance nejsou moc dobré. Ale povedlo se na první pokus, měli jsme velké štěstí," prohlásila šťastná Amanda. Už před oplodněním musela dívka brát vysoké dávky hormonů a v léčbě pokračuje. Zatím se jí ale daří dobře, je ve třetím měsíci těhotenství.