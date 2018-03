Zběsilé focení se vyplatilo. Číňan vyfotil ženy, které okradly turistky

Skupinka čínských turistů byla 16. února na prohlídce zámku v Českém Krumlově. Stačila chvíle nepozornosti a několik turistek přišlo o peněženky s doklady i hotovostí. "Při prohlídce zámku odcizily pachatelky z batohu čínských turistek peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí. Pravděpodobně přímo při tom, jak si turistky zámek prohlížely a měly batohy na zádech," uvedl mluvčí policistů Jiří Matzner.

Ženy patrně využily příležitosti, že turistky sledovaly více okolí a památky než své věci. V peněženkách měly eura i čínské jeny. Krádeží ženy způsobily škodu kolem 140 tisíc korun.

Jenže jak je o turistech z Asie známo, fotí všechno, co jim přijde do cesty. A v tomto případě se to vyplatilo. "Jeden turista z čínské výpravy při fotografování zachytil pravděpodobné pachatelky. Jejich jednání také zaznamenala bezpečnostní kamera," doplnil Matzner.

Policie teď prosím o pomoc veřejnost. Kdo by znal totožnost mladých dívek nebo by měl informace o jejich pobytu, může zavolat na linku 158 nebo přímo vyšetřujícího policistu z Českého Krumlova na čísle 974 232 700.