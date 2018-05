Zbitý Ivánek je v dětském domově! Se sestrou je čeká podobný osud

Ivánek (8), kterého policisté našli v opravdu žalostném stavu u tety, skončil v dětském domově. Poté, co se jeho nevlastní matka přiznala, že jí ujely nervy a surově ho zbila, půjde zřejmě do náhradní péče. A podobný osud čeká i jeho sestřičku.

Pohled na osmiletého chlapce, jehož tvář i tělo pokrývaly obří podlitiny, otřásl i zkušenými policisty. Když ho našli, bylo jasné, že si musel projít peklem. "Za dvacet let své kariéry jsem se s ničím podobným nikdy nesetkal," komentoval případ mluvčí policie.

Nyní chlapce čeká nový život. Už je v dětském domově, odkud by měl putovat do náhradní péče, informují tvnoviny.sk. A podobný osud zřejmě čeká i jeho sestru, která v domově skončila také. Matka dětí je totiž vážně nemocná a léčí se v ústavu.

Na žalostný stav chlapce upozornil policisty anonym, který zároveň varoval, že je potřeba zasáhnout co nejrychleji, jinak by mohl Ivánek zmizet. A to se opravdu stalo. Chlapce policisté našli až v obci Kozárovce, kde byl u své tety. Známky fyzického násilí nešly přehlédnout.

Podlitiny měla způsobit chlapci jeho macecha. Ta nejprve odmítala, že by měla něco s jeho hrozivým stavem společného, nakonec se ale přiznala. Řekla, že ji Ivánek vytočil a ona se neovládla.

Šokující je ale i reakce Ivánkova otce. Ten se místo syna zastal své družky a tvrdil, že chlapec upadl na kole. Případ už si převzali kriminalisté.