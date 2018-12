Zbylé stromky, neprodaní kapři: Toto se děje s vánočními přebytky

Vánoční stromky, které se neprodaly, mohou udělat radost zvířatům. Pochutnají si na nich sloni nebo zubři v zoologických zahradách. To kapři, kteří neskončili o Vánocích na stole, se mají šanci vrátit do sádek. Tuny jich ale čeká cesta do Rakouska nebo na Balkán.

Kapr je symbolem českých Vánoc. Ani ti, kteří přežili štědrý večer, osudu v podobě kousku na talíři neuniknou. Vzhledem k celoročnímu chovu se ti zdraví vrátí zpátky do sádek, nebo putují do restaurací. Některé ryby z Česka skončí i na stolech rakouských a německých restaurací.

Některé putují také na Balkán. "Nejsou jen naše Vánoce, jsou také ty pravoslavné - v Černé Hoře, Srbsku a tak dále," řekl rybář Vladimír Kaiser. Pravoslavné vánoce připadají na 6. a 7. leden. K pravoslavným národům neputují jen nevyužití kapři, ale i další symbol Vánoc - stromek - nemusí přijít nazmar.

"O prodej vánočních stromků mají zájem ruští zákazníci," uvedl prodejce stromů Tomáš Kubín. Některé neprodané jedle a borovičky tak přece jen budou ozdobené krášlit obýváky. Na těch zbylých si potom pochutnají zvířata v Zoo. "Jsme za ně samozřejmě rádi, konkrétně některá naše zvířata, ať už to jsou kozorožci nebo třeba velbloudi," sdělila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Kvůli bezpečí zvířat zahrady přijímají jen stromky od prodejců. "Vždy na nich zůstane něco, co by potom mohlo zvířatům ublížit," dodala mluvčí.

A jestli jste přejedení cukroví můžete si ho zamrazit a během roku si tak připomenout atmosféru Vánoc. Důležité ovšem je důkladně ho zabalit, aby do sebe křehká těsta nenatáhla pach ledničky či mrazáku. Vložte cukroví do krabičky – třeba bonboniéry – a zalepte izolepou. Zabalte do novinového papíru a následně ještě do igelitového sáčku nebo tašky a znova zalepte. Kdykoliv pak cukroví vyndáte a necháte rozmrznout, bude jako zrovna upečené.