Svačiny jsou pro školáky důležité! Takhle je připravíte levně a zdravě

Svačiny jsou důležitou součástí dne. Dodají tělu energii a lépe se pak můžeme soustředit. Rodiče by proto neměli zapomínat svým školákům zabalit každý den vydatnou a zdravou svačinu do batohu. Ty lze připravit levně, rychle a chutně.

Rodiče často řeší, že jejich dítě přijde ze školy domů a v batohu má stále nedojedenou svačinu. Děti nesní, co jim nechutná nebo si raději dají svačinu svých kamarádů, která vypadá lépe.

Můžete však vašemu školákovi připravit jídlo, které si oblíbí, dodá mu potřebné živiny a bude mu chutnat. Některé svačiny si můžete připravit dopředu, jiné jsou rychlé, takže ušetříte ráno nějaký čas i pro sebe.

V žádné krabičce by nemělo chybět ovoce nebo zelenina. Ty ovšem děti odmítají jíst, jelikož jim nechutnají. Ovoce můžete například přidat do jogurtu nebo ovesné kaše. Ze zeleniny pak můžete vytvořit třeba špízy nebo smoothie.

Jogurtové smoothie s ovocem

Ingredience: bílý jogurt, ovoce, med

Příprava: Ovoce opláchneme a vložíme do mixéru. Poté přidáme jogurt, med (lze ho nahradit javorovým sirupem) a vodu, pokud je směs po rozmixování moc hustá. Smoothie přelijeme do připravené zavírací sklenice, bytelné, aby se obsah nevylil dětem do batohu.

Zeleninové smoothie se špenátem

Ingredience: špenát, banán, pomerančová šťáva

Příprava: Smoothie se špenátem připravíme stejně jako předchozí, vynecháme pouze jogurt. Do směsi můžeme také přidat okurku nebo avokádo.

Bílý jogurt s ovocem

Ingredience: bílý jogurt, ovoce, ořechy, med nebo marmeláda

Příprava: Do připravené nádoby dáme bílý jogurt, přidáme ovoce (dle vlastního výběru), poté ořechy a osladíme medem nebo marmeládou. Tato svačina je ideální v tom, že můžeme přidávat různé ingredience. S jogurtem lze smíchat také müsli, vločky nebo jiné cereálie.

Zeleninové špízy

Ingredience: sýr mozzarella, cherry rajčata, okurka, olivový olej

Příprava: Rajčata omyjeme a osušíme. Okurku okrouháme, omyjeme a nakrájíme na kolečka. Na špejli postupně přidáváme ingredience. Začneme rajčetem, poté přidáme sýr, okurku, sýr a pokračujeme, dokud nezakončíme špíz rajčetem.

Špíz není grilovaný, takže můžete mozzarellu ochutit olivovým olejem, solí a pepřem. Vše s mírou. Špízy lze připravit také z ovoce. Stačí jen vybrat ovoce, které chcete na špíz vašemu školákovi dát a poté ho postupně přidávat na připravené špejle.

Chutné jsou také sendviče, které děti zasytí a mohou být připraveny ze spousty surovin. Základem je pečivo, které může být z celozrnné nebo bílé mouky, toastový chléb nebo domácí, který si dopředu můžete připravit třeba o víkendu, a vydrží vám na další dny.

Sendvič s tuňákem a okurkou

Ingredience: toastový chléb, konzerva tuňáka ve vlastní šťávě, rajče, salátová okurka

Příprava: Nejdříve si připravte zeleninu. Rajčata opláchněte, nechte okapat a nakrájejte na tenké plátky. Poté okrouhejte okurku, omyjte a nakrájejte na kolečka. Toastový chléb pomažte máslem, na něj položte rajče a okurku a nakonec přidejte tuňáka. Poté překlopte tuňáka druhým toastovým chlebem a zabalte do alobalu, aby ingredience dlouho vydržely.

Sendvič se šunkou a se sýrem

Ingredience: celozrnný chleba, šunka, sýr, rukola, okurka, máslo nebo lučina

Příprava: Okurku okrouhejte, omyjte a nakrájejte na plátky. Rukolu propláchněte a nechte okapat. Poté potřete chleba lučinou, na ni položte šunku, sýr, okurku, rukolu a přiložte plátek chleba.

Děti mají také rády sladké, například koblihy, čokolády nebo čokoládové tyčinky. Tato jídla obsahují spoustu cukru a jsou nezdravé. Můžete však dětem připravit zdravější variantu.

Pečené müsli tyčinky s ovocem

Ingredience: 1 hrnek ovesných vloček, sušené ovoce, ořechy, 30 g medu, olej, skořice

Příprava: Ořechy nasekáme nahrubo, přidáme ovesné vločky, nasekané sušené ovoce, med, olej a vše promícháme. Poté plech vyložíme pečícím papírem, na který položíme směs a udusáme rukama. Pečeme 15 minut v předehřáte troubě při teplotě 180 °C. Po upečení vyndáme z trouby, necháme vychladnout a nakrájíme na tyčinky.

Banánové muffiny s čokoládovými pecičkami

Ingredience: 3 banány, 190 g hladké mouky, 1 dl mléka, 80 g rozpuštěného másla, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, skořice, 3 lžíce medu (javorový sirup), čokoládové pecičky, formy na muffiny

Příprava: Banány rozmačkáme vidličkou, přidáme mléko, med, vejce a vše důkladně promícháme. Poté přidáme mouku, prášek do pečiva, skořici a čokoládové pecičky. Těsto nalijeme do forem na muffiny a dáme péct na 25 minut do předehřáté trouby při 180 °C.

Hladkou mouku můžeme nahradit celozrnnou, pohankovou nebo špaldovou. Místo medu můžeme použít javorový sirup.





Pokud jsou děti ve škole celý den, měly by mít svačiny dvě, jednu dopolední a druhou odpolední. Také záleží na tom, zda vaše dítě sportuje. Pokud ano, měly by být svačiny o trochu vydatnější. U odpoledních svačin také dbejte na to, aby tvořily jen 10 % denního energetického příjmu.