Lékaři a sestry vyhlásili stávkovou pohotovost. Představí podmínky

Stávkováním za vyšší platy hrozí odborový svaz zdravotnictví a sociální péče s tím, že podle Josefa Středuly z Českomoravské konfederace odborových svazů není vyloučeno, že budou stejně postupovat i další odborové svazy veřejného sektoru.



ČMKOS chce nárůst tarifů o deset procent pro všechny zaměstnance veřejného sektoru. Vláda ovšem navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Podle plánů kabinetu by měli dostat zdravotníci nejspíš o čtyři nebo pět procent víc.



Zdravotnické odbory se ale odvolávají na to, že jim premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem května na společném jednání slíbil desetiprocentní růst. Babiš na to zareagoval tak, že navýšení podpořil, ale neslíbil. Doplnil také, že o navyšování by mělo rozhodovat vedení zdravotnických zařízení.



S vyhlášením stávkové pohotovosti nesouhlasí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO): "Do zdravotnictví jde příští rok rekordních 320 miliard. To umožní navýšení všem zdravotníkům až o 10 % a tam, kde je to nejvíce potřeba i více. Platy určitě porostou! Místo vyhrožování by odbory měly spíše jednat s vedením nemocnic."

Podle Středuly není cílem stávkovat, ale dohodnout se. "Na to, abychom se dohodli, stačí jedno jednání. Snažíme se dělat vše pro to, aby proběhlo.Zatím žádný termín není a premiér se k němu pozitivně nevyjádřil. Jsme regulérní sociální partner podle zákona, není možné s námi nejednat," řekl ČTK Středula. O dalším postupu by v pondělí mohla jednat rada ČMKOS.



Podle Vojtěcha je požadavek odborů již pouhá demagogie a jde proti samotným zaměstnancům. "Plošné navýšení rozhodně nevyřeší personální krizi ve zdravotnictví, pouze prohloubí rozdíly mezi nízko příjmovými a vysoko příjmovými skupinami zdravotníků," uvedl.



Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky pracovalo ve zdravotnictví na konci loňského roku přes 260 tisíc lidí, z toho 80 tisíc všeobecných sester, 18 tisíc sanitářů a 40 tisíc lékařů. Průměrný hrubý plat všeobecných sester byl v roce 2017 podle MPSV ve státní sféře 36 000 korun a v nestátní 24 200 korun. Zdravotní asistent ve státní nemocnici pobíral průměrně 27 900 korun a v soukromé 24 200 korun.



V českých nemocnicích chybí kolem 3 tisíc zdravotních sester. Právě zvýšení platů má proto nové do oboru přilákat. Ministerstvo zdravotnictví pro ně zvažuje i výsluhy za odpracovaná léta, stejně tak jako mají například vojáci nebo policisté.