Firma nelegálně sušila maso. Lidé měli zdravotní problémy

Potravinářská firma měla mít sídlo ve Stříhanově u Vysokého Mýta, místní však o sušeném masu nic nevěděli. Zato majitele znali, podle slov jedné z obyvatelek má plno exekucí.

Sušárna masa se měla nacházet také ve vedlejší obci Pustina, kde mají místní se sušeným masem zkušenosti. "Dalo se to jíst, bylo to dobrý," uvedla místostarostka obce Helena Hoferová. "On si koupil nějaký ty sušičky, že to bude dělat ve velkým," dodala.

Inspektoři zjistili, že "Vikingovo pravé sušené maso" majitel údajně nelegálně vyráběl minimálně rok. Úřady o podnikání nevěděly a nemohly tak kontrolovat nezávadnost výrobků. "Výrobci hrozí pokuta až do výše půl milionu korun," informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Na problém upozornil člověk, který si měl maso koupit před vysokomýtským sportovním klubem. Prý se mu pak udělalo nevolno. Podle provozovatele sportovního klubu se maso v klubu neprodává. Prodává se mimo klub a je to aktivita prodejce, se kterým nemá nám klub nic společného.

Veterinární správa zakázala další zboží vyrábět a potraviny pouštět do oběhu. " Činnost jsme pozastavili. Došlo k pochybení v rámci formalit. Udání přišlo asi od závistivého člověka, který neví, že od začátku října se spouští výroba se všemi náležitostmi," vyjádřil se k případu výrobce sušeného masa Robert Nešpor.

Podle inspektorů výrobce nabízel maso nejen na sociálních sítích, ale i přes kamenné prodejny. Úřady zjistily, že výrobna často měnila místo a maso se sušilo v pronajatých prostorách.

Problém s inspektory má i přepravce, jehož dodávku zastavili celníci v Plané u Českých Budějovic. Uvnitř bylo 185 kilogramů masa, mimo jiné chobotnice nebo škeble. Vůz neměl chladírenské zařízení a řidič pro změnu doklady k potravinám, a tak zboží skončilo v kafilérii. Přepravci teď hrozí dokonce padesátimilionová pokuta.