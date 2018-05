Zdravotních sester je nedostatek, pomoci by mohly výsluhy

Nedostatek sester v nemocnicích by podle premiéra v demisi Andreje Babiše mohly řešit výsluhy. Aktuálně v Česku chybí asi dva a půl tisíce sester. Jejich asociace navrhuje, že by po odchodu ze zaměstnání měly brát výslužné ve výši pěti tisíc korun měsíčně.

Podle Babiše by mohly být výsluhy pro sestry jedním z řešení, jak je dostat zpátky do nemocnic. Aktuálně jich tam chybí asi dva a půl tisíce. Asociace sester navrhuje výsluhy ve výši pět tisíc, podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha, je ale potřeba nejprve přesně spočítat, kolik takových sester je a také nakolik by to vyšlo státní pokladnu.

reklama

Podle statistik za rok 2016 bylo v Česku asi 83.000 pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek. Za pět let jich ubylo zhruba 700.

Na nedostatek sester si stěžují především nemocnice a další lůžková zařízení. Zvýšení počtu sester si minulé vedení ministerstva zdravotnictví slibovalo od zjednodušení vzdělávání sester a zvýšení tarifních platů.

V posledních dvou letech dostaly sestry přidáno deset procent k tarifu, přislíbeno mají i na příští rok. Sestry ve třísměnném provozu dostaly navíc přidáno loni v červenci dalších 2000 korun měsíčně.

Výsluhový příspěvek pobírají například bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nárok na něj vzniká po skočení služebního poměru trvajícího minimálně 15 let.