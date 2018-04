Zdrcující slova Aviciiho lásky: "Nechci, aby to bylo skutečné!"

Náhlá smrt slavného dýdžeje Aviciiho otřásla nejen jeho fanoušky a kolegy, ale i blízkými přáteli a příbuznými. Z jeho odchodu do hudebního nebe se nemůže vzpamatovat ani jeho expřítelkyně Emily Goldbergová, pro kterou měl dýdžej složit i píseň.

"No tak, bejby, nevzdávej to s námi. Vyber si mě a já ti ukážu lásku. To jsou slova písně, kterou pro mě Tim napsal. Přála bych si, abychom jim mohli dostát," svěřila se Emily na Instagramu. V příspěvku zároveň vzpomíná na dva roky, kdy byli s Aviciim spolu. "Byl mým nejbližším důvěrníkem a nejlepším přítelem,“ dodala Emily.

Náhlá smrt hudebníka mladou ženou silně otřásla. "Už nikdy neuvidím jeho tvář," postěžovala si. Jejich společné vzpomínky má ale stále v srdci a na fotografiích, které nyní zveřejnila. "Vzbuďte mě, až bude po všem. Nechci, aby to bylo skutečné," dodala Emily, která zároveň připojila poděkování pro všechny lidi, kteří jí posílali slova povzbuzení a dojemné zprávy.

S odchodem Aviciiho (vlastním jménem Tima Berglinga) se těžko smiřuje i jeho bratr David, který v Muscatu začal pátrat na vlastní pěst po příčině jeho smrti. Policie už zveřejnila i výsledky pitvy, na základě kterých ukončila vyšetřování (psali jsme v článku zde).

Tělo mladé hvězdy se našlo v pátek na hotelovém pokoji v ománském letovisku Muscat. Média vzápětí začala spekulovat nad tím, jestli odchod Aviciiho nějak nesouvisel s dřívějšími zdravotními problémy se slinivkou, které měly být způsobeny častějším pitím alkoholu.