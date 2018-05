Ze spisu unikly detaily vyšetřování údajné pašeračky Terezy!

Mezi takto získané informace patří například jména dvou bossů gangu, kteří měli pašování drog organizovat. Jenže jak píše páteční Blesk, který z dokumentů ze spisu cituje, vyšetřovatelům se šéfy skupiny nepodařilo zadržet.

"Vyšetřovatel soud informoval, že obviněný Harún Afridi nebyl nalezen na své adrese v Pešaváru. Údajně se skrývá na neznámém místě v kmenové oblasti kolem města Jamrud. Bylo prokázáno, že utekl úmyslně, aby se vyhnul zadržení a soudu," uvádí se podle deníku mimo jiné v soudním zápisu.

Podobně neslavně dopadlo i pátrání po druhém obviněném Aftabu Ahmadu Bhattimu. Soud tak nemusel kvůli absenci hlavních organizátorů vůbec začít, ale soudce nakonec rozhodl, že Tereza a její údajní "šéfové" budou souzeni odděleně.

Na lavici obžalovaných tak kromě Terezy sedává jen Pákistánec Shoaib, o kterém Češka prohlásila, že to mohl být právě on, kdo jí devět kilo heroinu strčil do kufru.

Mužův advokát se snaží svého klienta osvobodit s poukazem na to, že Terezina výpověď je v podstatě jediným důkazem, kterým obžaloba proti Shoaibovi disponuje.

Češce hrozí za pašování velkého množství drog mnohaleté vězení. Hlavní líčení by mělo pokračovat příští týden.

