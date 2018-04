Zeď v Praze spadla poryvem větru! Partnerka zemřelého promluvila

Za pád cihlové zdi v Praze mohl podle policie zřejmě poryv větru. Kriminalisté teď budou zjišťovat, komu stěna patří a zda udělal vše pro to, aby se nezřítila. Zpod trosek vytáhli záchranáři bezvládné tělo muže. Vše viděla jeho přítelkyně.

Těžko uvěřitelná tragédie se stala v sobotu odpoledne na pražském Smíchově. 42letý muž tam šel vyhodit odpadky do kontejneru, domů už se ale nevrátil. Zřítilo se na něj průčelí starého domu, byl na místě mrtvý.

Na místě v tu dobu byla i jeho přítelkyně, která zůstala značně otřesená. "Koukla jsem z okna a nějaká holčina tam křičela, ať ho zachrání," popsala svědkyně. Veškerá snaha o pomoc už ale byla marná.

Místo nejdříve prohledal pyrotechnik, svědci totiž popisovali velkou ránu před zřícením stěny. Poté nastoupili psovodi, aby zjistili, jestli pod troskami nezůstal ještě další člověk. Poté je vystřídali policisté a statik, na závěr došlo na hasiče.

Podívejte se na reportáž TV Nova:



Největší práci teď čeká policisty. Podle dosavadního vyšetřování totiž průčelí spadlo jen poryvem silného větru. "Kriminalisté budou především zjišťovat, kdo je vlastníkem předmětné stěny a zda udělal vše proto, aby byla stěna v pořádku a řádně zabezpečená," uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Kvůli tomu si budou muset vyžádat znalecké posudky, které rozhodnou, jestli už třeba neměla být stěna dávno zbouraná. V podobném smyslu se vyjádřila i přítelkyně muže, kterého cihly zavalily.

"Já vám řeknu, kdo za to může. Můžou za to ty lidi, který si kupujou nový baráky a nestaraj se o ty starý. Mohla tam jít školka a mohlo to spadnout na ně," rozčilovala se žena. Jestli policie někoho z ublížení na zdraví a smrti z nedbalosti obviní, se ale ještě ukáže.