Zeman obhájil funkci prezidenta. Takhle reagují čeští politici

Prezident Miloš Zeman obhájil ve volbách svou pozici a na Pražském hradě bude dalších pět let. Jaké jsou reakce na jeho znovuzvolení?

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček popřál Miloši Zemanovi hodně sil do dalšího volebního období ve funkci prezidenta. Na sociálních sítích uvedl, že respekt si zaslouží i jeho protikandidát bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Volební souboj byl podle něj férový. "Gratuluji prezidentovi Zemanovi k obhajobě mandátu. Přeji mu hodně sil do dalšího období. Respekt si také zaslouží i jeho protikandidát profesor Jiří Drahoš. Bylo to napínavé, tvrdé, ale férové," uvedl.

"Zajisté to přežijeme, jako dosud vše. Leč náprava škod, ke kterým dojde, nebude ani snadný, ani rychlý proces. Počítejme s tím a zachovejme si naději a sebedůvěru sami v sebe," uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. "Jsem přesvědčen, že Česká republika potřebuje změnu, potřebuje jiného prezidenta - prezidenta proevropského, který bude schopen hájit zájmy České republiky v Bruselu, nebude jezdit pouze do Moskvy a do Pekingu," řekl v pátek ve volební místnosti předseda strany Jiří Pospíšil. Zeman je podle Pospíšila člověk, který je už výrazně poznamenán svojí dlouhou politickou kariérou a trpí záští k části politické scény.

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík poděkoval všem, kdo v prezidentských volbách hlasovali pro změnu v čele země. "Výsledek demokratických voleb zcela respektujeme. Díky všem, kteří šli k volbám, a především těm, kteří hlasovali pro změnu v čele země. Je to čestná a důstojná prohra," uvedl Gazdík na sociální síti. "Je potřeba, aby prezident byl tím, kdo uklidňuje. Jak politickou scénu, tak situaci v zemi. Potřebujeme prezidenta, který nás pevně vede na Západ, nikoliv je příznivcem Ruska a Číny," uvedl v pátek.

Předseda ODS Petr Fiala blahopřál prezidentu Miloši Zemanovi k vítězství ve volbách. Fiala doufá, že Zeman bude sloužit zájmům Česka, aby bylo v budoucnu možné mluvit o důstojnosti prezidentského úřadu i o úctě k ústavě. "Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi k vítězství a přeji České republice, aby znovuzvolený prezident v příštím období pomáhal jejím nejlepším zájmům - doma i v zahraničí. Abychom mohli mluvit i o důstojnosti úřadu, i o úctě k ústavě," napsal Fiala na twitteru. ODS před volbami označila za svůj politický cíl zabránit znovuzvolení Zemana, Fiala před druhým kolem podpořil Drahoše.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová z ANO pogratulovala prezidentovi Miloši Zemanovi ke znovuzvolení. "Přeji hodně zdraví, ale i energie při vykonávání funkce," napsala na twitter Karla Šlechtová.