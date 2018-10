Zeman rozdělil národ! Hulvát, tvrdí jedni. Má "koule", chválí ho druzí

Zeman se netají tím, že je rád kontroverzní. A to se mu povedlo i tentokrát. Když mluvil o trojici Alena Vitásková, Pavol Krúpa a Jana Lorencová, kterou hodlá v říjnu vyznamenat, uvedl, že ji spojuje jedna vlastnost. "Ta trojice je spojena tím, že všichni bojovali nebo bojují proti ekonomickým zm*dům," řekl s tím, že má hrozně rád, když může provokovat.

Svým výrokem okamžitě rozdělil národ na dvě nesmiřitelné skupiny. Jedni se za prezidenta staví a chvlí ho, že dokáže nazývat věci pravými jmény. Druzí jsou pohoršeni a tvrdí, že takto by se muž, který má reprezentovat Českou republiku ve světě, vyjadřovat neměl.

Při vyjadřování svých názorů přitom na sociálních sítích nešetřili hodně peprnými výrazy. "Nejhorší prezident a sprostý jak dlaždič, loutka bez charakteru si vůbec nedává pozor na tu nevymáchanou hubu a mluví bezhlavě, jak ho, napadne," rozčilovala se Lydie.

Anketa Je v pořádku, když prezident mluví na veřejnosti sprostě? Ano 30 956 hlasů Ne 70 2269 hlasů Hlasovalo 3225 lidí.

Přesně opačný názor měl Tomáš: "Aspoň mluví tak, jak si to myslí, a nehraje si na něčí figurku. A kecy typu "příklad pro děti a mládež" - snad vychováváte děti vy sami a ne prezident." Podle Luboše má prezident "koule" nazývat věci pravými jmény. A Miroslava tvrdí, že Zeman je od revoluce vůbec nejlepší prezident. "Mluví, jak mu pusa narostla, jako český lid. Je to prezident nás, obyčejných pracujících lidí," přidal se další z diskutujících.

Alena s názory prezidentových fanoušků ale nesouhlasí. "Pohrdám jím a divím se jeho voličům. Opakují, jak je chytrý, jak si říká, co chce. Mluví, co chce, protože může. Může urážet ty, které nemá rád. Moudrý není ani za mák." Podobně to vidí i Kateřina: "Sprostý jak dlaždič, odporný už na pohled! Když nemá být pro děti příkladem, ať zmizí ze stěn učeben! Kdo je zvědavý celý den se dívat na sprosťáka! Toho může obdivovat zase jen hrubec jeho raženi!"

Český rozhlas (ČRo) uvedl, že ho celý incident mrzí. Neplánuje ale, že by propříště už nedal prezidentovi ve vysílání prostor. "Moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný se při včerejším rozhovoru – ihned jakmile zazněl vulgární výraz – posluchačům omluvil a upozornil prezidenta republiky, aby vulgarismy ve vysílání nepoužíval. Zareagoval správně a zcela v dikci Kodexu ČRo. Nastalá situace nás samozřejmě netěší, protože jsme přesvědčeni, že do vysílání média veřejné služby vulgární výrazy nepatří. Na druhou stranu jako médium veřejné služby nadále považujeme za svou povinnost zprostředkovávat posluchačům názory prezidenta republiky, a to včetně živého vysílání," uvedl mluvčí ČRo Jiří Hošna.

Není to poprvé, co se Miloš Zeman v přímém přenosu ČRo vyjadřoval vulgárně. Před čtyřmi lety se v pořadu Hovory z Lán vyjádřil směrem ke skupině Pussy Riot následovně: "Víte, co je Pussy? Kunda. S prominutím v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam. Nebudu se zastávat - teď jsem chtěl říci kurev - ale já nejsem (Karel) Schwarzenberg..., tedy poněkud deviantních dam."