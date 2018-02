Zeman se setká s novými lídry ČSSD. Budou řešit vládu s ANO

Prezident Miloš Zeman se odpoledne sejde v Lánech s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a místopředsedou strany Jiřím Zimolou. Jde o první oficiální návštěvu poté, co byli nedávno zvoleni do funkce na mimořádném sjezdu strany.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka se budou probírat hlavně otázky týkající se sestavování nové vlády s hnutím ANO a aktuální politická situace.

Hamáček se Zimolou byli zvoleni do čela strany 18. února na stranickém sjezdu v Hradci Králové. Nový předseda strany dal hned po zvolení do funkce najevo, že by rád s hlavou státu udržoval co nejlepší vztahy a že by se s ním chtěl co nejdříve setkat.

ČSSD na sjezdu také vyzvala hnutí ANO, aby do vlády nenominovalo trestně stíhané osoby. Hamáček už v minulosti řekl, že pro jeho stranu je přítomnost takového člověka ve vládě zásadním problémem, ale že pokud někdo chce dosáhnout kompromisu, musí dělat ústupky.

Zeman je při sestavování nové vlády, kterým už podruhé pověřil Andreje Babiše, hodně aktivní. Pravidelně se setkává se zástupci i dalších politických stran. Zatímco v minulosti prezident preferoval vládu tvořenou zástupci vítězného hnutí ANO a sociální demokracie za podpory KSČM, nyní se přiklání k tomu, aby ANO vytvořilo jednobarevnou vládu, která by se opírala o hlasy dalších stran. Prezident si přeje, aby nová vláda získala důvěru ve sněmovně do letních prázdnin.