Zeman si utahuje z propadu ČSSD. Hamáček: Je to odraz ode dna

Propadu sociálních demokratů si všiml i prezident Miloš Zeman. Prý ho to nepřekvapuje - ČSSD podle něj patří mezi nejslabší strany. Předseda Jan Hamáček si ale neúspěch nechce přiznat. Střízlivější přístup mají řadoví členové, kteří tvrdí, že sláva strany letošními volbami skončila.

Před čtyřmi lety měla ČSSD po celé republice 3763 obecních zastupitelů. Letos získala pouhých 1882 křesel, pohoršila si tedy o 1881 míst. I přesto to ale předseda strany nevnímá jako prohru. "To není žádná katastrofa, kterou nám někteří odhadovali. Pro mě to je signál, že se sociální demokracie odrazila ode dna," uvedl Hamáček.

Jenže sociální demokraté napříč celou republikou na to mají jiný názor. Členové strany se do zastupitelstev nedostali ve větších městech. Například v Liberci do něj neusednou poprvé od roku 1990, tedy po osmadvaceti letech.

"Není to dobré, je to prostě v tuto chvíli ústup sociální demokracie ze slávy. Určitě to je prohra," prohlásil člen sociální demokracie Milan Šír. "Je to opravdu debakl a byli kousek od katastrofy. Před propastí je zachránili pouze populární, v lokalitě známí starostové," souhlasí politolog Jan Kubáček.

Výsledky voleb okomentoval i prezident Miloš Zeman. Ten stranu sociálních demokratů přirovnal k jednomu americkému filmu. "Viděli jste někdy film s nápisem Myš, která řvala? Mně ho vždycky připomíná pražská organizace sociální demokracie, protože je nejslabší, jak dokázaly i tyto komunální volby, ale přitom nejvíce řve. Diktuje si, kdo má být ministrem," sdělil pro Blesk.cz.

Kvůli špatným výsledkům voleb oznámil v neděli rezignaci místopředseda strany Jaroslav Foldyna. V pondělí ale otočil - prý si to ještě rozmyslí, a to hlavně kvůli občanům. Ti ho údajně přemlouvají, aby se funkce nevzdával.

"Mám plné maily, jak poslanecký, tak svůj osobní. To všechno ve mně vyvolalo jakési přemýšlení. Prostě jsem se dostal do takového dilematu, zda to nebylo ukvapené," vysvětlil Foldyna.

ČSSD prohrála i boj o křesla v Senátu. Kandidátů postoupilo pouze pět. Odborníci tvrdí, že jejich šancí ve druhém kole jsou pouze známé tváře. Druhé kolo senátních voleb se koná už tento týden a to 12. a 13. října.