Zeman v Kojetíně pálenku přijal, po večerech ale prý raději čte Bibli

Před polednem přivítal prezidenta na návštěvě kraje olomoucký hejtman. Po krátkém jednání Zeman oznámil, že udělí státní vyznamenání učitelce Darině Nešporové.

Na vycházce ji s dětmi smetlo auto - tři odhodila stranou a čtvrté chránila vlastním tělem. “Kdybych ho nestrhla, tak by nás to seklo za krk a bylo by to asi smrtelné,“ popsala Nešporová.



Odpoledne vystoupil prezident na náměstí v Kojetíně. Starosta dodržel tradici a stejně jako minule potěšil hlavu státu zásobou místní hruškovice.



Prezident pálenku přijal, ale obyvatelům Kojetína se vyznal, že po večerech často raději studuje náboženské texty. “Já čtu pravidelně Bibli, zejména Nový zákon,“ prohlásil prezident.



Prezidentské návštěvy už stály olomoucký kraj zhruba dva miliony korun a hejtman odmítá výzvy, aby hradní výpravy přestal platit.



Zítra zamíří prezident třeba do obce Luboměř nad Strážnou, kde dostal v druhém kole prezidentské volby téměř devadesát procent hlasů. Asi nejtěžší bude pro novináře závěr jeho návštěvy - finální tiskovou konferenci totiž Miloš Zeman hodlá uskutečnit na Pradědu. Prezidentské limuzíny mají na nejvyšší horu Jeseníků vjezd povolen, ale média se budou muset dopravit nejspíš vozy horské služby.