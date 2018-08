Zeman vybral nového předsedu Nejvyššího správního soudu

Michal Mazanec je v současnosti místopředsedou Nejvyššího správního soudu. Na postu předsedy nahradí Josefa Baxu, kterému vyprší mandát letos v září. Ve stejné době končí funkční období i Mazancovi. S prezidentem hovořil i o tom, kdo by ho ve funkci místopředsedy nahradil. Jména kandidátů však odmítl novinářům sdělit.

Předsedou soudu bude Mazanec pouze tři roky, neboť funkce soudci zaniká na konci roku, ve kterém oslavil 70. narozeniny. Mazanec tohoto věku dosáhne v roce 2021. Jeho funkční období tím pádem bude několikanásobně kratší. Předseda Nejvyššího správního soudu je jmenován na deset let.

Současný předseda soudu Josef Baxa již dříve uvedl, že by měl prezident vybrat kandidáta, který bude moct vykonávat funkci celých deset let. To u Mazance není možné.



Na setkání s prezidentem Mazanec řešil problémy českého správního soudnictví. Podle něj se Nejvyšší správní soud potýká s problematikou izolovanosti správního soudnictví od zbytku soudní soustavy nebo například nadměrným počtem projednávaných věcí. Ve své funkci chce navázat užší vazby s krajskými soudy, což bylo podle něj v minulosti zanedbáváno.

Rozhodnutí prezidenta o jmenování podléhá kontrasignaci premiéra Andreje Babiše. Mazanec novinářům řekl, že je přesvědčen o tom, že prezident své úmysly s Babišem projednal.