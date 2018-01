Nahá žena a vyděšený prezident. Pusťte si video útoku na Zemana

Prezidenta do volební místnosti ve tři hodiny odpoledne přivedla ochranka v doprovodu manželky Ivany. Na hlavu státu ovšem na pražských Lužinách ale nečekali jen novináři.



Poté, co se prezident zastavil před volební komisí, vyřítila se k němu zprava neznámá žena, která cestou odhazovala svršky. Zastavila se až těsně u Zemana, tělo měla popsané hesly a nesrozumitelně křičela.



Podle všeho měla na těle napsáno Zeman Putin´s Slut (Zeman je Putinova d*vka).

V tu chvíli ovšem zasáhla prezidentova ochranka, která ženu vyhodnotila jako hrozbu a zneškodnila ji. Zatímco policisté klečeli na útočnici, další strážci prezidenta odvedli pryč.

Prezidentově volbě ovšem incidentem stejně nezábránila, Zeman odvolil o několik minut později. Žena patří ke kontroverzní skupině Femen. Hnutí se k akci záhy po incidentu přihlásilo mimo jiné na Twitteru. Útočnice se podle hnutí jmenuje Angelina Diash.

Ukrainian sextremist #FEMEN Angelina Diash has attacked the polling station in Prague during the voting of the incumbent President Milo #Zeman. Sextremist shouted "Zeman - Putin's slut", the same words of truth were inscribed on her bare chest. pic.twitter.com/EaacpWBqYc