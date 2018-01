Zemanovi gratulují zahraniční politici. Čína chválí vztahy

Prezident nejlidnatější země světa podle ní v gratulaci uvedl, že v posledních letech zažívají bilaterální vztahy prudký rozvoj a že je připraven posunout strategické partnerství obou zemí na vyšší úroveň.

Čínský prezident připomněl, že Česká republika byla jednou z prvních zemí, které uznaly Čínskou lidovou republiku a navázaly s ní také diplomatické vztahy. U jeho gratulace byla zveřejněna fotografie, na které si Si Ťin-pching s Milošem Zemanem podávají ruce.

Podívejte se na zahraniční reakce na vítězství Miloše Zemana:

Mezi prvními Zemanovi gratuloval ruský prezident Vladimir Putin. Výsledky voleb podle něj potvrdily velkou autoritu Miloše Zemana. Více čtěte zde.

Zemanovi k jeho znovuzvolení poblahopřál i slovenský prezident Andrej Kiska. "Těším se, že vás brzy přivítám na oficiální návštěvě Slovenské republiky, na kterou vás tímto srdečně zvu. Přeji vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů při výkonu vaší funkce," uvedl Kiska. Pogratuloval i slovenský premiér Robert Fico.

Congratulations to Czech President Milo Zeman on his victory. Keeping Czech women safe!!!!