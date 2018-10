Zemanovy portréty na kompostu mají dohru! Ředitele chtějí odvolat

Krajský soud Ústeckého kraje si předvolal na kobereček ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana, který neúspěšně kandidoval do senátu. Bergman prohlásil, že po vulgárních výrocích prezidenta Miloše Zemana jeho portréty nechal zahrabat do kompostu. Poslankyně za SPD Tereza Hyťhová požaduje jeho odchod.

Bergman popudil veřejnost svým statusem na Facebooku, který byl reakcí na prezidentův projev v Českém rozhlasu, při kterém si nebral servítky a nazval Bakalu s Koženým "ekonomickými zmrdy". Jeho status je pokračující kritikou Zemanova chování a zejména jeho slovníku.

"Před čtyřmi lety jsem nechal svěsit obrazy pana prezidenta, které do té doby visely na čelní stěně každé učebny. Důvodem bylo chování, za které ve škole dávám ředitelskou důtku - použití sprostých slov ve veřejném projevu," napsal Bergman.

"Nyní, po rozhovoru pana prezidenta pro Český rozhlas, jsem školníkovi uložil, ať ty obrazy zahrabe do kompostu," dodal Bergman. Na Facebooku ředitel svým statusem vyvolal bouřlivé reakce. A nejen tam.

Jeden obyvatel Teplic podle informací zpravodajského portálu iDnes.cz podal na magistrát návrh na Bergmanovo odvolání. Případu se ujal krajský úřad. „Ústecký kraj je s celou věcí obeznámen, v tomto týdnu se vedení kraje sejde s panem ředitelem, aby mohl své jednání vysvětlit. Podle našich informací došlo pouze k písemnému, ač nevhodnému, vyjádření a popsaný skutek se nestal,“ řekla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Olej do okně navíc přilila poslankyně za SPD a zastupitelka Ústeckého kraje Tereza Hyťhová. "Považuji to za profesní selhání a špatný vzor žákům. Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat," napsala Hyťhová na svém Facebooku.

„K odvolání se přistupuje pouze v případě, že ze strany ředitele dojde k zvlášť závažnému a kvalifikovanému porušení pracovních činností,“ vysvětlila mluvčí Dosedělová.