Zemětřesení na Chebsku přibývá a sílí! Lidé se bojí, praskají jim domy

"Trošku se to zatřáslo a zaslechla jsem, jak se rozhoupaly skleničky." I tak lidé popisují zemětřesení, které několik dnů pečlivě monitorují seismologové na západě Čech. Ačkoli jsou zdejší obyvatelé na otřesy zvyklí, jejich nabírání na intenzitě je začíná děsit.

reklama

Otřes ze sobotního dopoledne dosáhl zatím největší síly - 3,2 stupně Richterovy škály. Lidé v domech našli první praskliny, třeba podél oken. Jinde zase odpadl kousek štuku.

Nynější otřesy nejhůře vnímají lidé ze Stříbrné u Kraslic. Při zemětřesení v roce 2014 tady totiž zaznamenali nejvíc škod. "Mám strach - vám řeknu. Jak to tady bylo všechno rozbourané, tak mám strach, jestli zase něco nebude. Je to špatné, otřásá se to," popisují tamní obyvatelé.

Epicentrum zemětřesných rojů se v sobotu přesunulo více na sever od obce Nový Kostel. Seismologové ale lidi ze Sokolovska uklidňují. K važnějším materiálním škodám by nemělo dojít.

"Řekla bych, že je poměrně hodně jakoby silných otřesů, že by to nemusel být roj, který bude na měsíce, ale že by to mohlo v řádech několika dní odeznít," sdělila Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Odborníci radí lidem, kteří najdou na domech nějaké poškození, aby si ho raději nechali prohlédnout třeba stavební firmou.