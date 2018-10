Zemětřesení na Haiti: Nejméně 11 mrtvých a 135 zraněných

Americká geologická agentura USGS uvedla, že to zatím nevypadá na to, že by zemětřesení mělo vyvolat vlnu tsunami. "Nejvíce škody jsme zaznamenali na severu našeho území. Soucítím s oběťmi. Vyzývám všechny občany, aby byli opatrní," vyzval premiér Haiti Jean-Henry Céant na svém twitterovém profilu.

Images of the damage at an Auditorium in Gros-Morne, commissariat in Port-de-Paix resulting from the M5.9 Earthquake north of #Haiti earlier tonight. pic.twitter.com/vB2at2M2Dc — TTWeatherCenter (@TTWeatherCenter) October 7, 2018

Shallow M5.9 earthquake hits Haiti, leaving at least 11 people dead and dozens injured https://t.co/Z7CUIHavUx pic.twitter.com/cq3YZY6oDC — shockable.nl (@shockable_nl) October 7, 2018

Podle USGS bylo epicentrum zemětřesení 17,5 kilometru severovýchodně od pobřeží Haiti v hloubce 11,7 km. Obyvatelé severozápadu ostrova při něm pocítili dva silné otřesy.

V oblasti Haiti rozhodně nejde o první ničivé zemětřesení. To nejhorší si tamní obyvatelé prožili v lednu 2010, kdy otřesy o síle 7,1 stupně Richterovy škály zabily odhadem 220-300 tisíc lidí a dalších 300 tisíc bylo zraněných. Dodnes se desítky tisíc přeživších nedostaly do svých původních domovů.