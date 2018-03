Zemětřesení ve slovenské vládě: Odchod zvažuje další ministryně

Situace okolo vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové se stále vyostřuje. Slovenskem otřásají informace o propojení politiků s italskou mafií. Podle informací Pluska.sk chce vládu opustit i ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Následovala by tak Marka Maďariče, ministra kultury, který z funkce odstoupil ve středu. Ve čtvrtek se začalo jednat dokonce o odchodu celé strany Most-Híd.

Podle Pluska.sk se dokonce schyluje k pádu vlády. Lucia Žitňanská (Most-Híd) se vyjádřila k odchodu ze své funkce už v pondělí s tím, že ho zvažuje.

reklama

Ve středu se dokonce konalo mimořádné zasedání na Úřadu vlády, kde zasedalo vedení Smeru a Mostu-Híd. Spekuluje se totiž, že prsty italské mafie sahají až do hlavní vládní strany. Situace je prý tak vážná, že se hovoří o pádu koalice.

Ve čtvrtek jednání pokračovalo s premiérem Ficem, předsedou Národní rady Andrejem Dankem a předsedou strany Most-Híd Bélou Bugárem, který si myslí, že by vládu měl opustit ministr vnitra Robert Kaliňák.

Žitňanskou a Bugára také pobouřilo, že tajemník Bezpečnostní rady SR Viliam Jasaň (odstoupil z funkce rovněž ve středu) se znal a spolupracoval s podnikatelem Antoniem Vadalou, který je spojen se zmiňovanou mafiánskou skupinou z Kalábrie. Předseda Most-Híd Béla Bugár se dožaduje odpovědi na to, jak je možné, že takový člověk mohl dostat bezpečnostní prověrku.

Pokud by Žitňanská vládu opustila, příchází v úvahu i to, že s ní odejdou další poslanci. Připojila by se tak k Maďaričovi, Jasaňovi a Márii Troškové, asistentce premiéra Fica. Psali jsme ZDE.