Potrhané dálnice, zničené domy! Aljaška sčítá škody po otřesech

Zemětřesení zasáhlo oblast blízko města Anchorage, ve kterém žije 300 tisíc lidí, dalších 100 tisíc obyvatel žije v blízkém okolí. Otřesy začaly kolem půl deváté ráno místního času a dosáhly síly sedm na Richterově stupnici. Po zemětřesení naštěstí nejsou hlášeny žádné oběti.

Poté došlo ještě k dalším čtyřiceti otřesům. Dotřesy mohou podle místní seismoložky trvat i měsíce nebo roky.

Někteří lidé uvízli v autech na popraskaných silnicích nebo byli hodiny bez proudu. Zemětřesení také poškodilo domy, v obchodech poničilo výlohy, nebo zastavilo provoz na letišti, kde dokonce byla poškozena i jedna z ranvejí.

Lidé v ulicích utíkali do bezpečí a báli se, jestli přežijí. "Byla to jedna z věcí, kdy si v hlavě říkáte, to bude dobrý, přestane to, ale pak si přiznáte, že to tak možná nebude," řekl pro abc7chicago.com Jonathan Lettow, který v době zemětřesení stál se svou pětiletou dcerou na autobusové zastávce. Ani jednomu se naštěstí nic nestalo.