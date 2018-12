Zemřel George Bush starší, bývalý prezident Spojených států

Podle mluvčího rodiny Jima McGratha zemřel 41. prezident USA v pátek krátce po 22:00 místního času. Před přibližně osmi měsíci zemřela jeho žena, bývalá první dáma USA Barbara Bushová.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel," uvedl George W. Bush v prohlášení, které prostřednictvím twitteru tlumočil McGrath. "George H.W. Bush byl člověkem obdařeným ušlechtilostí charakteru a nejlepším otcem, jakého si syn nebo dcera mohou přát," dodal Bush mladší.

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8