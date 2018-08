Zemřel herec a dabér Ilja Racek! Ztvárnil desítky rolí, bylo mu 88 let

Smutnou zprávu potvrdil portálu idnes.cz hercův syn Ilja Racek ml. Příčina smrti zatím není známá. Legendárnímu umělci bylo 88 let.

Ilja Racek se narodil 24. června 1930 v Praze, kde také prožil většinu svého života. Za druhé světové války pracoval jako technik v pražském divadle Říše loutek. Po konci války vystudoval herectví na Pražské konzervatoři, poté přejmenované na DAMU.

Už jako student si zahrál ve Fryčově dramatu Návrat domů. Začínal ale v olomouckém divadle, kde s malou přestávkou zůstal deset let. Poté se vrátil do Prahy, kde několik let hrál v Divadle E. F. Buriana. V roce 1966 přešel do Divadla na Vinohradech, kde hrál především v Čechovových dramatech.

Na prknech se objevoval i po svém oficiálním odchodu z divadla v roce 1990, hostoval v několika pražských scénách, mezi které patřilo Divadlo ABC, Rokoko nebo Viola. Mezi jeho slavné divadelní role patří Romeo nebo Hamlet.

Po filmovém debutu v roce 1948 přišla šestiletá pauza, kdy se před kamerou vůbec neobjevil. V 50. letech pak ztvárnil několik vedlejších postav, například lékárnického synka ve snímku Stříbrný vítr, hrál také v povídkovém triptychu Touha.

Paradoxně Rackovou nejvýznamnější filmovou rolí zůstal komunistický novinář Julius Fučík v adaptaci Reportáže psané na oprátce z roku 1961. Racek přitom jako jediný z členů vinohradského divadla odmítl podepsat tzv. Antichartu, dával najevo svou nelibost vůči tehdejšímu režimu a za normalizace byl režidéry opomíjen.

Ani ve zbytku své bohaté filmové kariéry neměl mnoho hlavních rolí. Objevoval se především v televizních filmech a seriálech. Moderoval také televizní cyklus Trocha šafránu z televizního archivu. Závěrečným snímkem, kde si zahrál, bylo drama Poslední cyklista, které mělo premiéru v roce 2014.

Televizní diváci si vybaví také Rackův nenapodobitelný hlas. Mimo jiné daboval velké herecké hvězdy Marlona Branda nebo Genea Hackmana. Namluvil také hlas nepřítele Indiany Jonese Paula Freemana ve filmu Dobyvatelé ztracené archy. V roce 2008 dostal cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře.