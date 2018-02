Zemřel Stallone, hlásí sociální sítě. Minule to herec popřel

Během loňského září se na Facebooku rozšířila zpráva, že byl Sylvester Stallone nalezen mrtev ve svém domě v Los Angeles. Později se ukázalo, že hoax rozšířil portál, který falešné zprávy o smrti celebrit rozšiřuje velmi často.

Po roce a půl přišla další zpráva o smrti Stalloneho, která je opět falešná. Sly měl údajně umřít na rakovinu prostaty. Na Twitteru se okamžitě objevily obrázky vyjadřující soustrast rodině údajně zesnulého herce.

Tentokrát ale někteří z uživatelů postupovali opatrněji a vzájemně pátrali po pravdě. "Je Sylvester Stallone mrtvý, nebo Facebook zase lže," sdílel jeden z uživatelů.

Další už díky minulé zkušenosti zprávu rovnou odmítli. "Takže morbidní hoaxy zase začaly!! Sylvester Stallone NENÍ mrtvý!!!!" napsala Barbara C., na Twitteru.

Always the Champ!

Sylvester Gardenzio Stallone died early this morning because of the prostate cancer he was suffering from, the actor kept his disease a secret, but he couldn't do it in the end. Rest in peace! pic.twitter.com/AJohX8ztHE