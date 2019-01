Zemřela nejstarší Češka. Paní Květě by za týden bylo 109 let

V neděli zemřela Květoslava Hranošová, která by v sobotu 26. ledna oslavila 109. narozeniny. Dosud nejstarší Češka byla podle své dcery plná energie, stále se zajímala o politiku a cvičila i v posteli, dokud mohla. Cvičení považovala za důležité pro předcházení problémům pohybového ústrojí. Působila jako učitelka a také děti se snažila vést k pohybu. "Maminka byla takovým dobrým vzorem, ale i vzorem ve střídmosti a pojetí života. Hodně jí šlo o životní prostředí," řekla dcera, která za ní každý den chodila do domova seniorů.

Paní Květoslava se podle Blesku jako malá setkala s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, který ji při návratu z emigrace pohladil po tváři. Ve třicátých letech se vdala a s manželem se jim narodily dvě dcery. Během druhé světové války přišla o dva bratry, byli prý popraveni za protinacistickou činnost. V Novém Hrozenkově, kam se rodina kvůli válce odstěhovala, založila Květoslava divadelní spolek.

Její muž však odmítl v osmdesátých letech vstoupit do komunistické strany a rodina se tak musela často stěhovat. Květoslava Hranošová milovala jógu, až do vysokého věku ji sama cvičila a velkou část svého života byla její instruktorkou. "Nebýt jógy, dávno bych tady nebyla," svěřila se před časem.

Žena na sklonku svého života žila v Domově pro seniory Elišky Purkyňové. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) žilo v Česku loni v prosinci 438 lidí, kterým bylo sto a více let. Nyní by měla nejstarší obyvatelka republiky žít na jižní Moravě, i ona se narodila v roce 1910, jen o čtyři dny později než Květoslava Hranošová. Nejstarší žijící Čech je podle údajů ČSSZ o tři roky mladší.

K poslednímu září loňského roku nejvíc stoletých lidí bydlelo v Praze, a to 74. V Jihomoravském kraji tehdy žilo 65 a ve Středočeském 45 stoletých a starších osob. Nejvíce stoletých a starších důchodců Česká správa sociálního zabezpečení evidovala od roku 2010 na konci roku 2014. Bylo jich tehdy 707, z toho 100 mužů a 607 žen. Od té doby počet postupně klesal.

Podle prognózy Českého statistického úřadu česká populace bude v tomto století dále stárnout, od 60. let by měl být každý třetí člověk v zemi senior. Lidí v aktivním věku naopak do roku 2100 o milion ubude, počet může klesnout na 5,9 milionu. Život v ČR se bude dál prodlužovat. Na konci století by muži měli mít naději žít téměř do 88 let, tedy zhruba o 11 let déle než dnes. Ženy by se mohly dožívat 91 let, což je o téměř deset let víc.

V neděli ráno opustil tento svět i nejstarší muž světa. Japonec Masazo Nonaka zemřel ve věku neuvěřitelných 113 let. Byl dokonce držitelem Guinessova rekordu. Muž i přes svůj vysoký věk netrpěl žádnými zdravotními komplikacemi.

Rodina nejstaršího muže po generace provozovala hotel s horkými prameny, i on celý život využíval jejich léčebné účinky. Měl jedinou neřest, a to zálibu ve sladkém, nejraději měl dorty. Muž přežil nejen všech svých sedm sourozenců a manželku, ale také dvě děti z celkových pěti.