Zemřela zpěvačka legendární kapely The Cranberries. Bylo jí 46

"Rodina je touto zprávou devastovaná a žádá v těchto těžkých chvílích o soukromí," uvedl v prohlášení manažer Dolores O´Riordanové. Jak zpěvačka zemřela, zatím není známé.

Dolores se narodila v irském městě Limerick jako nejmladší ze sedmi dětí. V roce 1990 se přidala k irské kapele The Cranberries. S tou zpívala do roku 2003 a znovu od roku 2009. Proslavily jí hity Zoombie a Linger.

Debutového alba Everybody Else Is Doing It, So Why Can´t We? z roku 1993 se prodalo přes 40 milionů kusů.

Zpěvačka měla zdravotní problémy už vloni. The Cranberries, v překladu "brusinky", nejprve vloni oznámili nové koncerty v Evropě i USA, v květnu museli hned na začátku svojí evropskou šňůru zrušit právě kvůli zdravotním problémům O´Riordanové. Kapela uvedla, že zpěvačka má problémy se zády.

V prosinci napsala na facebooku kapely, že se cítí dobře a zazpívala pár písní na jednom vánočním večírku. Fanoušci se těšili, že zase brzy bude vystupovat.



Připomeňte si legendární hit Zoombie: