Žena bránila psa před aligátorem, roztrhal ji! Psovi se nic nestalo

Cassandra Clineová vyrazila v pondělí ráno jako každý den na procházku se svým psem. Když procházela kolem laguny u cesty Wood Duck Road na ostrově Hilton Head, vynořil se z vody aligátor. Informoval o tom portál místní televizní stanice WJHL.

Podle svědků měřil aligátor asi 2,5 metru. Vrhnul se na psa, ale žena se mu postavila do cesty a chtěla svého mazlíčka zachránit. Aligátor pak místo psa napadl ji a stáhl ji do vody. Lidé okamžitě zavolali pomoc, už to ale nebylo nic platné.

Mrtvou Cassandru vytáhli na břeh přivolaní hasiči. Psovi se nic nestalo, aligátor ho vůbec nezranil. Hasiči po něm stále pátrají. Policisté na místo dorazili, ale vyšetřování odložili, protože nebyl spáchán trestný čin.