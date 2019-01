Žena si chtěla pustit seriál, místo toho objevila něco odporného!

Žena lékaře Christophera Ball-Nossa odevzdala manželův notebook policistům poté, co v něm našla velké množství dětské pornografie. Když chtěla sledovat svůj oblíbený seriál, narazila na složku "dětské porno 3-16", informoval britský portál Daily Mail.

Policie pak v počítači našla více než 1500 neslušných fotek. "Dvaadvacet filmů a 196 fotografií údajně zachycovalo zneužívání malých dětí," uvedli dle portálu policisté. Na základě toho pak Christophera zatkli.

V době zatčení pracoval ve fakultní nemocnici ve městě Coventry. To se nachází nedaleko Birminghamu v anglickém hrabství West Midlands.

Lékař u soudu přiznal, že ho děti přitahují od jeho sedmnácti let, kdy poprvé podobné fotografie viděl. Bylo mu proto nařízeno léčení a soudce ho zařadil na deset let do registru sexuálních delikventů. Britská lékařská komora mu navíc dočasně zakázala pracovat jako lékař.

I když se muž nedostal do vězení, potrestal se vlastně sám. Nesmí dělat lékaře, je veden jako sexuální delikvent, musí na léčení a ještě se mu rozpadlo manželství.