Žena dostala infarkt, život jí zachránil policista. Teď ho ocenili

"Policista v době svého volna v noci z 28. na 29. srpna poskytl první pomoc ženě, které se udělalo nevolno v jejím bytě. Žena měla kolem půl druhé v noci záchvat, dusila se a nemohla dýchat. Vyšla proto ze svého bytu na balkon, aby se nadýchala čerstvého vzduchu," upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jenže ani pobyt venku ženě nepomohl, naopak se jí ještě přitížilo. Její chroptění ovšem vzbudilo Sochora, který spal o patro níž. "Rychle vstal a vyšel na balkón, kde zjistil, že sousedka bydlící v bytě nad ním má akutní zdravotní potíže," popsala další momenty Čírtková.

Žena ještě zvládla otevřít vchodové dveře, zatímco se k ní Sochor řítil po schodech. "Viděl jsem, jak už nemůže popadnout dech. Byla pokrčená u dveří a nemohla ani mluvit, začala modrat v obličeji. Bouchl jsem ji opakovaně do zad, zvedl jsem ji, aby se mohla nadechnout a odnesl ji do místnosti, kde jsem ji položil do stabilizované polohy," vypráví čtyřiatřicetiletý praporčík, který je u policie deset let.

Pak Sochor zavolal záchranku. Zesláblou sousedku ovšem v tu chvíli nejvíc zajímalo, kdo se postará o jejího psa a kdo zamkne byt.

Až teprve po několika dnech se Sochor dozvěděl, že sousedka onu osudnou noc prodělala akutní infarkt a pouze jeho rychlý zásah a přivolání záchranářů jí zachránily život.

Nyní se duchapřítomný policista dočkal ocenění od krajského policejního šéfa Miloše Trojánka. Není ovšem jasné, o jaké ocenění vlastně jde, Čírtková ho totiž neupřesnila.