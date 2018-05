Žena házela vlastní výkaly na obsluhu, která ji nepustila na WC

Incident se odehrál v pondělí v kanadském fastfoodu ve městě Langley. Na záběrech z bezpečnostní kamery je vidět, jak se žena hádá s obsluhou, která ji odmítla pustit na toaletu. Podle portálu CBC ženě obsluha odmítla přístup na toalety kvůli dřívějšímu chování.

"Podle našich informací člen našeho týmu v tomto případě využil vlastní uvážení a odmítl přístup tomuto hostu na základě jejího dřívějšího chování a obavy o bezpečnost ostatních zaměstnanců a hostů restaurace," cituje CBC část prohlášení.

Žena se kvůli tomu naštvala natolik, že vykonala potřebu přímo před pokladnou a vlastní výkaly následně hodila holou rukou přímo na zaměstnance.

Kvůli obavám o vlastní zdraví, zavolala obsluha policii, která následně ženu zadržela.

Pozor! Video (18+) obsahuje nevhodné záběry, které mohou být pro někoho nevhodné.

So today at a Tim Hortons 20 mins away from me this happened.... pic.twitter.com/6aPRSu1w1M