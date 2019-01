Žena je tak obézní, že jen leží! Nedávno měla postavu modelky

Ještě před několika lety měla Titi postavu modelky, v současnosti ale váží 350 kilo a je upoutaná na lůžko. Nejvíce přibrala za posledních sedm let, které uplynuly od doby, kdy se snažila zhubnout. Píše o tom portál Indonesia Expat.

"Pila jsem zeštíhlující bylinkový nápoj. Poté, co jsem si ho přestala kupovat, se moje návyky naprosto vymkly kontrole. Tehdy jsem vážila 167 kilo, teď vážím víc než 350 kilo," uvedla Titi. Lékaři ale toto tvrzení vyvrátili, po zvážení Titi měla 220 kilo.

Hubnoucí nápoje si prý Titi už nedokázala dále dovolit, příjem jejího manžela Ediho na to nestačil. Na začátku roku proto požádala indonéské úřady, aby jí pomohly zhubnout. Ty nakonec souhlasily, a tak nastala složitá přeprava Titi do nemocnice.

Při transportu museli hasiči vybourat okno, poté ji na speciálních dřevěných nosítkách vynesli z domu. Protože do běžného auta by se nevešla, naložili ji hasiči do nákladového prostoru dodávky. S přepravou pomáhalo dvacet lidí.

O Titi se v současnosti stará její jediná dcera Herlina, která jí vaří, umývá ji a dělá vše za ni. I ona doufá, že její matka zhubne. Díky operaci, při které Titi chirurgové podvázali žaludek, by mohla hubnout až 25 kilo měsíčně.