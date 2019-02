Žena letěla vedle obézní cestující: Její tuk ohrozil bezpečnost, tvrdí

Žena, která vedle Margaret seděla, měla podle odhadů seniorky přibližně 150 kilo. Kromě toho, že seděla vedle ní, tak částečně seděla také na jejím sedadle. Z toho, jak se tísnila vedle obézní cestující, bolely Margaret několik dní ruce a krk. Bála se také krevní sraženiny.

Za dovolenou s manželem Williamem v mexickém letovisku Puerto Vallarta zaplatila Margaret zhruba 60 tisíc korun. O cestě do Mexika se jí zdá ještě nyní. Letušky Margaret žádala, aby obézní cestující přesadily, to odmítly s tím, že ženu nechtějí kvůli její váze ztrapňovat.

"Taky jsem ji nechtěla ztrapnit, to by bylo to poslední, o co bych stála, ale tohle je moje dovolená, zaplatila jsem za ni 60 tisíc. Zaplatila jsem za celé sedadlo, ne za půlku sedadla. Je to problém aerolinií TUI, aby tohle vyřešily. Já jsem s nimi uzavřela smlouvu na sedadlo s určitými parametry, to byl myslím rozestup 29 palců a šířka 16 palců a to jsem nedostala," prozradila důchodkyně listu The Sun.

Stěžovala si na bolesti krku a ramen, které ji neopustily ještě dva dny po příjezdu na dovolenou. Tvrdí, že jí nepříjemná cesta také způsobila krevní sraženinu na plicích. "Mluvila jsem s doktorem a ten říkal, že by to mohlo být kvůli opěrce na ruce, ale to nevíme jistě," řekla Margaret.

Právě kvůli opěrce na ruce si stěžuje aeroliniím. Tvrdí, že jelikož kvůli tuku sousední pasažérky nešla během letu, a to ani během startu a přistání, opěrka sklopit, byla ohrožena bezpečnost cestující. "Kdyby došlo na nouzové přistání, tak to, že opěrka není dole, mohlo způsobit vážná zranění. To jsou Newtonovy zákony," tvrdí nespokojená cestující.

"Taky jsem si nemohla pořádně dát dolů stolek, abych se najedla, protože její nohy a břicho zabíraly můj prostor. S lidmi s obezitou soucítím, ale proč bych na to měla doplácet?" zlobí se.

Žena seděla na prostředním sedadle, u okna byla její kamarádka. Po dvou hodinách ji Margaret žádala, jestli by si s kamarádkou nevyměnily místa, aby obézní žena seděla u okna, ta to ale odmítla.

Jakoby to nestačilo, tak při návratu z dovolené zjistila, že má v letadle sedět vedle té samé ženy. Raději zaplatila 2 500 Kč za přesun na jiné místo, než aby takový let absolvovala podruhé. Část peněz jí ale na základě stížnosti aerolinie vrátily.

"Naší zásadou je z žádného důvodu nediskriminovat cestující. Posádka na palubě tento problém neřešila s cestujícím právě z těchto důvodů. Navíc chránila důstojnost tohoto cestujícího. Ten případ nás mrzí," uvedla podle listu The Sun mluvčí společnosti.

Margaret proplatily jen dvě třetiny z ceny za jiné místo v letadle, teď přislíbily, že případ ještě jednou přehodnotí.