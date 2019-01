Žena měla držet dítě nad šachtou, pak ho nechala na silnici!

Hned ze tří trestných činů se u krajského soudu v Pardubicích zpovídá 34letá žena. Během jediného dne měla podle obžaloby vyhrožovat, že své půlroční dítě shodí do výtahové šachty a poté ho údajně nechala opuštěné na silnici. Důvodem byly problémy s partnerem.

Případ se k soudu dostává po více než roce. Partneři se 4. listopadu 2017 se údajně pohádali kvůli výživnému, a to podle žalobce odstartovalo kolotoč šílených věcí. Žena měla bývalému partnerovi vyhrožovat, že pokud odejde, zabije sebe i dítě.

Hrozila, že se buď zastřelí, nebo zapálí dům. Údajně tvrdila, že si na internetu najde plánek na výrobu výbušniny, tu sestaví a nakonec ji někde nastraží. To bylo okolo šesté hodiny večer. O chvíli později podle obžaloby už držela svoji půlroční dcerku s napřaženýma rukama nad šachtou, a to ve výšce čtyř metrů. Prý chtěla, aby se k nim partner vrátil. Tím to ale neskončilo.

O několik desítek minut později pak svoji malou dceru údajně nechala na silnici, a to zhruba jeden a půl metru od obrubníku. Když to její partner uviděl, snažil se dítě zachránit, žena ale byla rychlejší, holčičku vzala a utekla s ním domů.

Obžalovaná je ze tří trestných činů, a to nebezpečné vyhrožování, braní rukojmí a z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Žena tvrdí, že nic neudělala.

Pří výpovědi u soudu plakala, ale jakmile vypovídal její partner, snažila se s vervou dokázat, že za všechno může on, a že se o dítě nechtěl starat. Holčička je nyní umístěná v přechodné pěstounské péči.