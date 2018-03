Žena měla odvézt kočku s koťaty do útulku. Nechala je udusit v pytli

Zpackanou záchranu tří koček vyšetřuje českolipská policie. Jedno zvíře uhynulo a další dvě pouze těsně unikla smrti. Podle policie za to může 74letá žena, která zvířata amatérsky odchytila, dala do igelitových pytlů, které zavázala a nechala je tam asi jeden den.

Všechno to začalo tím, že se 74leté seniorce zabydlela na zahradě divoká kočka se dvěma mláďaty. Žena je zpočátku krmila, pak ji ale společnost koček omrzela a zavolala městským strážníkům, ať je přijedou odchytit a odvézt do útulku.

Nakonec se nabídla, že to udělá sama a dá jim vědět. Jenomže nikdo netušil, že žena to udělá tak drastickým způsobem. Kočky totiž dala do neprodyšných igelitových pytlů a pevně je zavázala. Zvířata pak nechala v kůlně téměř 24 hodin.

Kočky se snažily celou dobu z pytlů dostat, tím se ale ještě více vystresovaly a vysílily a vydýchaly si všechen vzduch. Strážníci, kteří pro kočky přijeli, už našli jedno zvíře mrtvé, další dvě na pokraji smrti.

Podle závěrů znaleckého posudku kočka uhynula v důsledku udušení mimořádně trýznivou smrtí. Koťata si převzala do péče pracovnice útulku.

"Na základě všech zadokumentovaných skutečností vyšetřovatelka 74letou seniorku v této souvislosti minulý týden obvinila z přečinu týrání zvířat zvlášť surovým a trýznivým způsobem, za což ji soud může potrestat odnětím svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let," doplnila policejní mluvčí Ivana Baláková.