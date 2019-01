Žena nabízí dům v literární soutěži! Stačí zaplatit 430 korun

Neobvyklý postup prodeje svého domu si vybrala Alla Wagnerová z Kanady. Jelikož si její dům nabízený za 1,7 milionů kanadských dolarů (přes 29 milionů korun) nikdo nechtěl koupit, rozhodla se vytvořit literární soutěž, jejíž výherce získá celý dům, informovalo BBC.

Podmínkou je zaplatit vstupní poplatek 25 kanadských dolarů (430 korun) a poté napsat esej na téma: "Proč by přestěhování do domu snů u jezera změnilo můj život?" Wagnerová svou nabídku zveřejnila na facebooku a také uvedla, že to opravdu ona nabízí svůj dům a všechny práce si přečte.

"Všechny vzpomínky, které má moje rodina na tento dům, jsou k nezaplacení," uvedla majitelka na facebooku.

Dům se nachází 65 kilometrů od Calgary v kanadské provincii Alberta a je zařízen ve venkovském stylu. Má tři patra, dokonalý výhled na horu Rockies, vinný sklípek i rybník.

Soutěž by měla skončit 5. dubna 2019. Poté veřejnost vybere ze všech uchazečů 500 finalistů, ze kterých poté nezávislá porota zvolí jednoho vítěze. Wagnerová ale uvedla, že by mohla být soutěž ukončena předčasně, pokud neobdrží přes 600 tisíc poplatků, které by daly dohromady 1,7 milionu kanadských dolarů. Tedy částku, za kterou byl dům původně nabízen.