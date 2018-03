Žena nechala po porodu své dítě umírat ve skříni! Dostala 15 let

Vrchní soud v Olomouci ve středu potvrdil trest za vraždu novorozence, kterého žena (23) z Frýdlantu nad Ostravicí v roce 2015 tajně porodila doma. Tělo dítěte se našlo až po deseti dnech v její skříni. Žena stráví ve vězení 15 let.

Žena těhotenství utajila před přítelem i příbuznými. Bála se, že by jí přítel neuvěřil, že je dítě jeho. Svému okolí vysvětlovala rostoucí břicho zdravotními problémy se štítnou žlázou. O těhotenství ale věděl obvodní lékař, který ji poslal na prohlídku u gynekologa. Tam žena nikdy nešla. Tvrdila, že se bojí lékařů.

V den porodu měla velké bolesti. Přítel i jeho rodiče jí nabízeli pomoc a odvoz do nemocnice. To ale žena odmítla. Dítě pak porodila tajně doma ve vaně. Prý ho nechtěla zabít, ale odložit do babyboxu.

O to, kde jsou v okolí babyboxy, se ale nezajímala. Nechávala tomu volný průběh. Tělíčko novorozence zabalila do ručníku, igelitových tašek a schovala ve skříni. Jenže balíček začal zapáchat a nakonec mrtvolku objevil její přítel.

Ženě hrozil až výjimečný trest. Krajský soud v Ostravě, proti jehož rozhodnutí se žena odvolala, jí ale uložil trest na spodní hranici sazby, tedy 15 let. Přihlédl k tomu, že nebyla nikdy před tím trestaná. Odvolání ženy dnes Vrchní soud v Olomouci zamítl a patnáctiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou potvrdil.