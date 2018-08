Žena popsala smrt rodičů v Egyptě: "Zabilo je něco v pokoji!"

Egyptská policie stále vyšetřuje záhadnou smrt britských manželů na dovolené. V hurghadském hotelu se jim najednou udělalo špatně, do hodiny zemřeli. Dcera Johna a Susan, která byla v letovisku také, teď popsala, jak rodiče našla a co se dělo dál.

Ani po pěti dnech vyšetřování není jasné, proč 69letý John a 63letá Susan Cooperovi na dovolené v Hurghadě zemřeli. Žádné stopy jedovatého plynu, který by v pokoji britského páru unikal, ani další závady egyptští kriminalisté nenašli.

S manželi byla na dovolené také jejich dcera Kelly Ormerodová se svojí dcerkou. Právě ona naznačovala, že rodiče mohli zemřít na otravu oxidem uhelnatým. I přesto, že tahle teorie se nepotvrdila, Kelly tvrdí, že "rodiče zabilo něco v jejich pokoji".

Kelly uvedla, že se rodina vydala na společnou večeři, John a Susan si pak šli odpočinout. V pokoji je ještě navštívila jejich vnučka. "Dcera říkala, že cítila něco zvláštního, co nebylo v pořádku. Jediné, co udělali, bylo, že do vzduchu cákli trochu parfému, aby to nebylo cítit," řekla Kelly v rozhovoru pro BBC.

Rodiče neviděla až do dalšího rána, kdy nepřišli na snídani, proto se je vydala zkontrolovat. "Viděla jsem, že tátovi je hrozně špatně, potácel se zpátky do postele. Řekl, že je mu opravdu, opravdu zle a hodně zvracel. Máma ležela na posteli," popsala Kelly.

Personál hotelu přivolal dva lékaře, kteří se snažili Johna zachránit. "Mámu zatím neošetřovali, protože tátovi bylo hůř, takže byl prioritou. Resuscitovali ho, zachraňovali, jak mohli, ale nic mu nepomohlo. Máma ani nevěděla, co se děje, ale myslela jsem, že přežije," doplnila Kelly.

Susan záchranáři převezli do nemocnice, kde zemřela. "Myslím, že když se večer vrátili do pokoje, bylo tam něco, co je zabilo. Jestli vdechli něco, co je otrávilo, to nevím," prohlásila Kelly. Její rodiče prý neměli žádné zdravotní potíže, nestihla je ani "faraonova pomsta", byli naopak v dobré kondici.

Ministerstvo turistiky už zveřejnilo závěry pitvy manželů. Johnovi "rapidně klesl krevní tlak, což zpomalilo krevní oběh a způsobilo zástavu srdce". Jako příčinu smrti Susan pitva označila "zpomalení krevního oběhu a dýchací potíže".

Kriminalisté čekají ještě na výsledky testů vzorků, které z těl turistů odebrali. Cestovní kancelář Thomas Cook, se kterou manželé v Egyptě byli, "dělá vše pro to, aby byla úmrtí vyšetřena". Zdravotní potíže mělo dalších 13 klientů v hotelu, proto cestovka všechny turisty přesunula do jiných zařízení, některým zajistila návrat domů.