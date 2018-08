Žena pořezala v Písku osm lidí. Dívce (15) hrozila, že ji rozpáře

Nesmyslný útok vyšetřují písečtí kriminalisté. Před sobotní půlnocí zranila pětadvacetiletá žena nožem celkem osm lidí. Pachatelka má navíc na svědomí už jeden útok, kdy začátkem června napadla u supermarketu dvě ženy. Teď jí hrozí až osm let za mřížemi.

Útok začal před píseckým letním kinem. "Jak kriminalisté zjistili, žena v sobotu před půlnocí bez jakéhokoliv důvodu napadla u kina patnáctiletou dívku, vytáhla z mikiny nůž, mířila dívce na břicho a vyhrožovala, že jí rozpáře. Dívku následně pořezala na předloktí," prozradil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Tím ale útok neskončil. Žena si vyhlédla muže, který seděl na zemi, přistoupila k němu zezadu a řízla ho do krku.

"Vykřikovala, že sedět nepůjde, pak ještě nožem šermovala proti dalším lidem. Ani to však nebyl konec jejím útokům a v procházející skupince dívek chtěla jednu opět říznout do krku, kdy i křičela, že jí zabije," popsal další útok Matzner.

Dívce přispěchal na pomoc muž, útočnice jej ale pořezala v obličeji. Útok odnesla ještě další žena, které agresorka rozřízla halenku, spodní prádlo a zranila ji na hrudi. Ženu se díky spolupráci se svědky podařilo policistům ještě během noci zadržet.

Stejná žena přitom podle policistů útočila už na začátku června před píseckým supermarketem. Tam napadla dvě ženy. Jednu poškrábala v obličeji, druhé způsobila zlomeniny. Léčba zraněné ženy trvala nejméně šest týdnů.

"Útočnice je obviněná z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování a úmyslného ublížení na zdraví. V případě, že by jí soud za tyto činy odsoudil, hrozil by jí trest odnětí svobody až v délce osmi let. Zranila totiž celkem osm osob," dodal Matzner.

Vyšetřovatelka podala návrh na vzetí obviněné ženy do vazby. Policisté se totiž obávají, že by agresorka mohla ve svých útocích pokračovat.