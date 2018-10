Žena porodila v jedoucím vlaku! Chlapce přivedli na svět pasažéři

Když to na těhotnou ženu přijde, někdy nezbývá čas ani přejet do nemocnice. Stejně to bylo i v případě Číňanky, která zrovna jela vlakem z čínského města Jinan do Šen-čenu. Po cestě musela ale požádat o pomoc, píše portál Daily Mail.

Na záchodě totiž ženě praskla voda a ona začala rodit. Stevardka pomocí reprobeden vyhlásila dotaz, jestli není na palubě lékař nebo zdravotní sestra. Zdravotník jménem Cui se nabídl, že budoucí mamince pomůže.

Posádka mezitím zavolala záchranáře, kteří čekali v další stanici. Jenže miminko se na svět dostalo ještě předtím. U porodu kromě Cuie pomáhali také další cestující a zaměstnanci železniční společnosti.

"Matka i dítě se zdají být v pořádku. Pupeční šňůru bych doporučoval přestřihnout až v porodnici, kde jsou lépe vybaveni," uvedl Cui. Ženě se narodil zdravý chlapeček. Oba pak záchranka převezla do nemocnice na další testy.