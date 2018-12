Žena porodila ve výšce 12 tisíc metrů nad zemí, dítě je v pořádku

Do letadla nastoupili ve dvou, z něj už vycházeli tři. Žena v pokročilém stádiu těhotenství cestovala s tureckými aeroliniemi, když se najednou ozvaly porodní bolesti. Vše mělo tak rychlý spád, že musela porodit ještě před přistáním.

Těhotná žena z afrického Konga cestovala z města Libreville do tureckého Istanbulu. Najednou však začala cítit porodní bolesti. Porod postupoval obrovskou rychlostí, a tak jí nezbylo nic jiného, než rodit na palubě letadla tureckých aerolinií ve výšce 12 kilometrů.

Jednadvacetileté Musuamě Michoukayembe pomáhaly letušky a její manžel, který je lékař. Porod proběhl bez komplikací. Statečná maminka, která porod v netypických podmínkách zvládla na výbornou, i dítě jsou v pořádku.

Když rodinka přistála v Istanbulu, byla rodička i s dítětem převezena do místní nemocnice. Pár měl naplánovanou cestu do San Franciska, to však bude teď muset chvíli počkat.