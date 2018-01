Žena porodila zdravou dcerku, pak přišel šok! Šťastnější být nemohla

Neuvěřitelný zážitek mají za sebou novopečení rodiče Matt a Nicole. Mezi svátky začala žena rodit a na svět přivedla zdravou holčičku. To ale nebylo všechno. Hodinu nato se stalo něco, co pár naprosto šokovalo!

Miminko obrátí život naruby snad každému páru. Nejinak tomu bylo u manželů Ziesemerových z amerického Fremontu. Jenže Nicole a Matt zažili kromě narození dcerky ještě něco navíc. Píše o tom portál USA Today.

"Bylo to moje první těhotenství, všechno bylo nové," popsala Nicole. Dvojice se rozhodla pro přirozený porod a co nejméně invazivních vyšetření. "Nebyli jsme ani na ultrazvuku, prostě co nejméně intervence," doplnil Matt.

Když pak 30. prosince večer praskla Nicole voda, manželé už se vytouženého potomka nemohli dočkat. Narodila se jim malá Blakeley Faith. "Bylo to neuvěřitelné, žádný podobný moment neexistuje," vyprávěla Nicole.

Pak ale přišlo něco přímo šokujícího. Když se lékařka rodičku vydala po porodu prohlédnout, zjistila, že Nicole je stále těhotná! "Chtěla jsem zkontrolovat, že je všechno v pořádku, a zjistila, že kouká další hlavička," prozradila doktorka Megan Forsheeová.

Novopečení rodiče si mysleli, že lékařka vtipkuje. Ta ale byla naprosto vážná a tvrdila, že z něčeho takového by si nikdy legraci nedělala. A opravdu, za pár minut se narodil chlapeček Cade Matthew.

"Všichni se tvářili, jako by viděli ducha. A moje první myšlenka byla jen: 'Sakra! Teď potřebujeme další postýlku, autosedačku, všechno dvakrát,'" směje se Nicole. "Já rozhodně na tenhle pár ani jejich dvě děťátka nikdy nezapomenu," uzavřela doktorka.