Žena přišla muži na nevěru. S jeho penisem provedla něco děsivého

Případ z Indie provází mnoho otazníků. Podle kusých informací, které jsou k dispozici, žena z Indie přišla na to, že ji manžel podvádí se služkou. Svému muži se ale velmi krutě pomstila.

Přes sociální síť snapchat poslala svým přátelům fotografie muže, jak se zakrváceným rozkrokem leží v bolestech v posteli. A to nebylo vše. Následoval ještě děsivější snímek. Žena na něm údajně vaří manželův penis spolu s nudlemi.

Na případ upozornilo několik indických deníků, například web listu India Times. Fotky se totiž od přátel dostaly na veřejnost.

Nemálo lidí ale zpochybňuje autenticitu příběhu. Nebylo by to ovšem zdaleka poprvé, co žena v druhé nejlidnatější zemi světa řešila manželovu nevěru s ostrým nožem nebo se sekáčkem v ruce.