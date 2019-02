Žena přivedla na svět sedmerčata! Rodila přirozenou cestou

Sedm dětí se ve středu narodilo pětadvacetileté rodičce v Iráku. Šest holčiček a jednoho chlapečka porodila matka přirozenou cestou. Děti se narodily předčasně, před ukončením šestého měsíce. Podle lékařů mají miminka příliš nízkou hmotnost a potíže s dýcháním.



Pro pětadvacetiletou ženu to bylo třetí těhotenství. Porod prý netrval příliš dlouho, všech sedm dětí bylo na světě za relativně krátkou dobu. Dvě z dětí bohužel zemřely krátce po porodu, pět dětí je na jednotce intenzivní péče. Jejich stav je podle lékařů nestabilní.

Woman gives birth to septuplets in a first known case in Iraq https://t.co/G1eLeQ2B05