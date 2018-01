Žena rodila překotně, holčičce na svět pomohl tatínek! AUDIO

Maminka z Liberecka začala před několika dny. rodit překotně a do nemocnice by to nestihla, a tak musel pomoci její partner. Po dobu zákroku telefonoval s operátorkou záchranné služby Lucií Bokovou. Ta ho dovedla až ke zdárnému konci.

reklama

"Holčička se tak narodila ještě před příjezdem zdravotníků," oznámila záchranná služba na facebooku, kde se skvělou spoluprácí mezi dispečerkou a amatérským porodníkem pochlubila. Sdílela také úryvek nahraného hovoru.

"Slyšela jsem miminko plakat. Teď je důležité, zabalte ho do něčeho, do nějaké přikrývky, aby neunikalo teplo. Miminko pláče, normálně reaguje a vše je v pořádku, ano?" ptá se operátorka. Dojatý tatínek odpovídá, že ano. Holčička se podle něj vzteká.

"Tak to je perfektní. Já vám gratuluju, byl jste úžasnej, já jsem to slyšela všechno, supr," povzbudila dispečerka muže. Poté mu ještě poradila, aby novorozenou holčičku položila na břicho maminky.

Přestože operátorka samozřejmě na místo vyslala také sanitku, záchranáři přijeli až po porodu. Maminka i miminko byly v pořádku, i přesto je pro jistotu odvezli do nemocnice.