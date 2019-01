Žena si koupila vibrátor. Když ho poprvé zapnula, strnula hrůzou

Pětadvacetiletá Cassie z Velké Británie si před Vánoci koupila v e-shopu růžový vibrátor. Moc zábavy si s ním ale neužila, místo toho jí erotická hračka vyděsila k smrti.

Když ho poprvé zapnula, vystřelila z něj baterie a prudce narazila do stropu. Od toho se odrazila a když padala dolů, praštila Cassii do prsou. "Chystala jsem se ho poprvé vyzkoušet. Ozvalo se hlasité prásknutí, úplně mě z toho zamrazilo. Byla jsem v šoku," sdělila Cassie.

"Hned jsem myslela na to, co všechno se mohlo stát. Držela jsem ho blízko svého obličeje, klidně mi to mohlo vystřelit do oka. Mohla mě oslepit erotická hračka za čtyři libry!" postěžovala si Cassie. Vibrátor byl zřejmě součástí vánočního výprodeje - Cassie ho koupila ve slevě. Původně růžová hračka stála zhruba 340 korun, po slevě ji obchod prodával přibližně za 110 korun.

Poté, co e-shop kontaktovala se stížností, jí obchod nabídl náhradu. Cassie ale po nové hračce netouží. "Bojím se, že by se to mohlo stát zase. Pořád nemůžu uvěřit, co se stalo," řekla.