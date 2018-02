Žena si vzala skoro 30 půjček. Nesplácela, teď jí hrozí vězení!

Třiapadesátiletá žena z Vysočiny začala do dluhové pasti padat poté, co se náhle zhoršila její finanční situace a nedokázala splácet půjčku, s níž do té doby neměla žádné problémy.

"Situaci se žena rozhodla řešit tím, že si na placení splátek půjčila peníze od jiné finanční společnosti a smlouvu již uzavřela podvodně s tím, že přiznala jen jeden závazek. K původním splátkám tak přibyl další závazek a situace se ještě více zhoršila, žena splátky nezvládala hradit, což opět řešila dalším úvěrem," popsala následný "kolotoč" policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Celkem stále zoufalejší žena uzavřela 26 smluv o půjčkách a úvěrech a měsíční splátky tak dosáhly výše až bezmála 45 tisíc měsíčně.

Policisté se o všem dozvěděli, když se na ně obrátila jedna ze společností, kterou žena obelhala a které nevracela peníze. Následně se kriminalisté nestačili divit, protože zjistili, že třiapadesátiletá žena vytloukala klín klínem opakovaně a dlouho.





"Úvěry a půjčky žena většinou uzavírala prostřednictvím internetu či telefonu, v několika případech i cestou obchodních zástupců, kteří za ní přišli domů," doplnila Kroutilová.

Vyšetřování policisté už ukončili, obviněná je z podvodu a úvěrového podvodu se škodou přes půl milionu korun. Spis už kriminalisté předali státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.